Televisore prende fuoco: padrone di casa in fuga dall’appartamento

Quando è entrato in casa, ha trovato il salotto quasi completamente invaso dalle fiamme e dal fumo che fuoriuscivano dal televisore. Serata movimentata in via Verenin Grazia, a Viserba, a causa di un incendio divampato all’interno di un appartamento l’altro ieri attorno alle 19. Il proprietario dell’abitazione, di fronte a quella scena, è sceso di corsa in strada, facendo scattare l’allarme. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri sono entrati nell’appartamento, riuscendo nel giro di poco a domare le fiamme. Fiamme che sono comunque riuscite a danneggiare buona parte del mobilio e le pareti. Illeso il padrone di casa insieme alla sua famiglia. Per solo un brutto spavento dovuto al rogo, oltre alla conta dei danni. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il televisore a prendere fuoco: potrebbe forse essersi trattato di un cortocircuito o di un problema di sovraccarico che in poco tempo ha portato il fuoco ad espandersi fino ad avvolgere il salotto arrivando fino alle altre stanze dell’appartamento.