Temporali in arrivo. Nuova allerta meteo

Nuova allerta meteo diramata dalla protezione civile per la giornata di oggi. Sono previsti venti da burrasca con raffiche fino ai 90 chilometri orari e piogge, con possibilità di temporali in serata. Il mare sarà ancora molto agitato, e potrebbero verificarsi ancora (come accaduto martedì) nuovi fenomeni di ingressione marina e di erosione della spiaggia, a causa delle forti mareggiate. Dal Comune di Rimini consigliano di prestare la massima attenzione a tutte le strutture esterne, viste le forti raffiche di vento in arrivo. Domani il tempo dovrebbe migliorare a partire dal pomeriggio, le temperature resteranno sotto la media del periodo.