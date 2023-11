Tenente colonnello Roberto Russo morto improvvisamente: trovato in mare a Rimini

Rimini, 26 novembre 2023 - È una tragedia improvvisa tanto quanto lancinante quella che colpisce la Guardia di Finanza e in particolar modo il comando provinciale di Rimini, che ieri in tarda serata ha perso il proprio comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria tenente colonnello Roberto Russo.

Russo, 40 anni, è drammaticamente venuto a mancare ieri sera intorno alle 21 in ospedale, dove era stato trasportato d’urgenza e privo di sensi dopo che intorno alle 13 era stato notato riverso in acqua all’altezza del bagno 60 di Rimini sud. Li dove il tenente colonnello Russo stava praticando kite surf e dove a vederlo per primo senza sensi è stato un bagnino anche lui surfista, che lo ha portato a riva per praticargli subito le manovre di rianimazione. Trasferito d’urgenza in ospedale, Roberto Russo ha lottato tra la vita e la morte per diverse ore, sino a quando alle 21 appunto ne è stato constatato il decesso.

Un vero e proprio terremoto nei cuori della Finanza Riminese e di tutti gli ambienti di polizia giudiziaria di cui Russo è stato brillante esponente negli anni. Giunto a Rimini nel dicembre 2020 per assumere l’incarico di comandante del Nucleo, il 40enne ufficiale di origini siciliane proveniva dal gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata di Firenze e prima ancora era stato comandante della compagnia della Guardia di finanza di Enna. A Rimini tra le operazioni di maggior successo di cui il tenente colonnello Russo era stato autore con il coordinamento della Procura spicca su tutte l’inchiesta sulla maxi frode dei bonus edilizi rinominata “Free Credit”.