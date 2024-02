Tenta la fuga dopo il colpo: ladro arrestato

È andata male al ladro che alle prime luci dell’alba si è intrufolato nel ristorante ’Nettuno’ di piazzale Kennedy convinto di mettere a segno un colpo facile facile senza essere scoperto. Il blitz è scattato attorno alle 5.27 di ieri. Purtroppo per il malvivente, che si è introdotto nel locale passando da una delle porte di emergenza laterali dopo averla forzata, la sua intrusione ha fatto entrare in funzione l’allarme collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Vigilar. Gli operatori, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno riscontrato la presenza del ladro che stava rovistando nel registratore di cassa alla ricerca di soldi. Immediatamente è partita la segnalazione alla Questura, che ha inviato sul posto una pattuglia delle Volanti, accorsa nel giro di pochissimi minuti. Sul posto sono intervenute anche le guardie giurate della Vigilar. Trovandosi a tu per tu con le forze dell’ordine, il ladro ha pensato bene di tagliare la corda. Si è lanciato fuori dalla porta e ha tentato una fuga disperata in spiaggia, ma nel giro di pochi secondi è stato raggiunto e fermato dagli agenti della polizia di Stato. Gli agenti gli hanno trovato addosso il maltolto trafugato poco prima dalla cassa del ristorante. Per questo motivo l’uomo è stato accompagnato in uestura per l’identificazione e al termine degli accertamenti dichiarato in arresto in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Rimini per l’udienza di convalida. Non è la prima volta che in piazzale Kennedy e nelle vie limitrofe si registrano furti o tentativi di intrusione nei locali, specialmente durante la stagione invernale, quando la zona è meno frequentata rispetto al periodo estivo.