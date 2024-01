Testimonianze, spettacoli, mostre e cerimonie per non perdere mai la Memoria

Giovani e scout di ogni età seduti in platea a sentire la storia di resistenza delle Aquile Randagie. Quello di lunedì sera è stato il primo degli eventi in programma previsti per i 60 anni delle attività di educazione alla Memoria di Rimini, con un calendario che comprende più di 20 appuntamenti. Questo pomeriggio, alle 17.30, si terrà al Teatro Galli un incontro pubblico per ascoltare l’esperienza degli studenti che, a ottobre, hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad, e la lectio magistralis tenuta da Milena Santerini. Non mancheranno poi spettacoli teatrali e musicali. Come La stanza di Etty, ispirato ai diari di Etty Hillesum, di domani sera, alle 21.15 al Cast Oro Teatro di Rimini. Come Ale brider, la lettura concerto con repertorio musicale klezmer di Siman Tov, di domenica sera, alle 21, al Teatro degli Atti. Da Parigi arriva la mostra a cura del Mémorial de la Shoah, I fumetti e la Shoah (da sabato al 10 marzo nella sala Isotta di Castel Sismondo). Anche la letteratura per ragazzi è protagonista di un ciclo di appuntamenti che dal 25 gennaio al 25 marzo porteranno a Rimini alcuni fra gli autori e le autrici più amati dal pubblico dei giovanissimi, tutti promossi dalla Biblioteca Gambalunga. Completa la rassegna, la presentazione dell’opera È presa la decisione di espatriare di Francesca Panozzo (lunedì alle 17.30 in Cineteca). Non mancherà, sabato, il momento istituzionale. Alle ore 10.30 è prevista la commemorazione nel parco ‘Ai Caduti nei Lager 1943-1945’ di via Madrid. La cerimonia di deposizione di una corona di alloro si svolgerà al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie. Intanto ieri, la presidente dell’assemblea legislativa Emma Petitti ha ospitato in Regione la presentazione di ‘Giusti fra le Nazioni’, fumetto realizzato dai ragazzi delle classi 3G e 3E della scuola secondaria di I grado ‘E. Fermi’ di Rimini per il percorso di educazione alla Memoria del Comune. "È davvero preziosa l’opera dei ragazzi e delle ragazze delle scuole di Rimini – ha detto Petitti – che hanno scelto di affrontare questa importante tematica con il linguaggio del fumetto".