Titanka! assume nove collaboratori

L’azienda sammarinese Titanka!, specializzata nel web marketing turistico, in questo periodo è interessata a implementare il personale con 9 offerte pubblicizzate nella sezione ‘Lavora con noi’ del sito www.titanka.com. La società, fondata nel 2000 da Marco Baroni e Ronnie Pavani, ai quali si è aggiunto in seguito Riccardo Viroli, segue e sostiene il settore turistico-ricettivo italiano, grazie al lavoro di più di 112 professionisti che l’hanno portata a raggiungere traguardi importanti: oltre 4.000 progetti web realizzati, 2.900 clienti attualmente seguiti in tutt’Italia e una media di 800 milioni di euro di prenotazioni all’anno. "Il nostro obiettivo è aiutare gli imprenditori del turismo, i titolari di hotel, villaggi e strutture ricettive a comunicare online, posizionare la propria struttura, acquisire nuovi contatti e trasformarli in prenotazioni e nuovo fatturato. – si legge nel sito aziendale – Consulenti ed esperti di marketing turistico si alternano sul palco, indicando la strada per ottenere risultati concreti, visibilità e vendite dirette." La ricerca dei talenti in corso in questo periodo si concentra quindi su posizioni che spaziano dall’information technology ai ruoli manageriali e di sviluppo commerciale, interessando anche gli ambiti creativi. Nel dettaglio, servono un front end developer, un Google ads specialist, un web developer, un sistemista, un manager per le risorse umane, un account manager, un traduttore e un social media manager. "Consideriamo Titanka! come una famiglia. – spiegano i tre titolari – Tutti da noi si sentono appartenenti a un mondo fatto di valori e professionalità, consapevoli di essere il cuore e l’anima di un’azienda in continua evoluzione". Per verificare i requisiti richiesti alle figure professionali e candidarsi alle offerte è necessario collegarsi all’apposito link (https:www.titanka.comjob.php).