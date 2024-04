Titano Trail Run, oggi si va di corsa

Si correrà e si camminerà oggi a San Marino con la Titano Trail Run-Senna 30 Years, a chiudere Energika, la manifestazione che da giorni anima, a suon di attività sportiva, la Repubblica. La partenza e l’arrivo sono previste al Campo Bruno Reffi di San Marino, dove è collocato un busto per celebrare il trentesimo anniversario della memoria e dell’eredità del pilota brasiliano Ayrton Senna. Sono previsti ben quattro percorsi su distanze diverse aperti a tutti, dai runner ai semplici camminatori. Previsti Trail medio (24 chilometri), Trail corto (13,5), Trail urbano (5) e Giro delle mura (2 km), con partenza, per tutti, prevista dalle 10. Non solo sport, ma anche tant musica. Nel pomeriggio, è in programma un concerto live, con rotation stage: i musicisti a rotazione presenteranno famose cover dei classici del rock.