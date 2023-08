Titano verso la convenzione di Basilea

San Marino ha perfezionato l’iter di adesione alla Convenzione di Basilea. La Convenzione entrerà in vigore il prossimo 29 agosto e consentirà di snellire le procedure amministrative per l’esportazione dei rifiuti prodotti in territorio, agevolando così le aziende produttrici che necessitano di conferire i propri rifiuti negli impianti finali in Italia o in altri Paesi europei. Va ricordato che la Repubblica di San Marino gestisce i propri rifiuti in conformità al Regolamento (Ce) sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e aderendo alla Convezione di Basilea potrà attivare spedizioni di rifiuti verso tutti i Paesi che hanno ratificato tale convenzione, senza la necessità di sottoscrivere accordi specifici con tali Stati. "L’adesione – dice il segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti – è un importante obiettivo politico raggiunto. Attraverso l’adesione di San Marino alla Convenzione di Basilea, si otterranno significativi vantaggi a livello di gestione dei rifiuti, sia in termini di snellimento delle procedure burocratiche sia in termini di risparmio economico".