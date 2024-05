Torna il 3 contro 3 al campetto in ricordo di Sandro Bucchi

I tiri a canestro nello storico ’campetto’ e il ricordo di un grande amico che se ne è andato troppo presto. Torna dal 21 al 23 giugno prossimi il torneo di basket tre contro tre organizzato da Carlton Myers e dagli amici di Sandro Bucchi. Presentata ieri la seconda edizione del SandRimini che si giocherà nel playground del Rimini Beach court sul lungomare con tantissimi cambiamenti. Prima di tutto è l’orario a variare, da quest’anno i tiri a canestro saranno sotto le stelle, dalle 16 a mezza notte. La parola d’ordine sarà inclusività. Oltre alle otto squadre femminili e maschili, la novità sarà il basket sulla carrozzina. Il torneo abbatte tutte le barriere al Beach court, in una festa per Sandro e per tutti.

"E’ un’iniziativa a cui tengo molto -esordisce il sindaco Jamil Sadegholvaad- Sandro era il re del campetto, un luogo simbolo dei riminesi. In un’epoca in cui non esisteva il cellulare ci si ritrovava tutti lì per fare sport e soprattutto stare insieme". SandRimini è proprio questo, stare tutti assieme per celebrare un grande amico attraverso la pallacanestro, la sua più grande passione.

Sandro, al secolo Alessandro Bucchi, è scomparso nel 2014 a seguito di un incidente stradale. Molto noto nell’ambiente dello sport riminese, definito come il più forte giocatore dei campetti proprio da Myers. Da professionista della pallacanestro ha militato nel Basket Rimini, arrivando fino alla serie B. "Siamo qui per tornare alle origini del campetto, ricordando un amico mio e di tanti -ha detto l’organizzatore ed il testimonial del torno Carlton Myers-. Abbiamo iniziato insieme a tirare a canestro negli ani Ottanta e spesso ci sfidavamo. Capitava che Sandro ’me le desse’".

Il campetto torna al centro, quella superficie sporcata dalla sabbia che il vento portava dalla spiaggia e la leggerezza che si respirava quando tra amici ci si incontrava per giocare assieme.

Sono in totale ventiquattro le squadre pronte a sfidarsi nelle categorie maschile, femminile e basket in carrozzina. Non verrà premiato soltanto il podio a squadre di ogni gruppo, da quest’anno spazio anche ai premi individuali. Alla fine del torneo sarà consegnata una medaglia al miglior giocatore e giocatrice del contest ’gara di schiacciate’ e di ’tiri da 3’. Le iscrizioni per partecipare al SandRimini sono aperte a tutti dai sedici anni. Le squadre dovranno essere composte da un minimo di quattro giocatori che si sfideranno sul cemento in match tre contro tre. Le iscrizioni sono aperte sul sul sito di SandRimini.

Federico Tommasini