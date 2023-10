Torna la tradizionale festa delle noci a Saludecio

Domenica in Piazza Santo Amato nel centro storico di Saludecio si terrà la tradizionale "Festa delle Noci" con musica dal vivo, giochi, stand gastronomici e lotteria. La festa ha una tradizione secolare legata alla celebrazione dei frutti dell’autunno e prende spunto dalla coltivazione delle noci, un tempo molto diffusa in Valconca, e legata anche alla storia francescana. Si identifica anche con la figura del Santo Amato e in particolare con l’Hospitales, la casa dei pellegrini che proprio Fratel Amato edificò nel secolo XIII e che oggi è divenuta Fondazione Casa di Riposo Santo Amato. Sabato pomeriggio,intanto, alle 16 (con obbligo di mascherina) si terrà la messa in casa di riposo. Domenica, il pranzo allestito in piazza Santo Amato Ronconi con l’intero ricavato devoluto in beneficenza.