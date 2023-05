Torna sabato Vivere Riccione Cricca si racconta dopo Amici

Vivere Riccione attraverso gli occhi di chi ci è nato e di chi ha trovato qui una casa. Torna sabato il fascicolo allegato al quotidiano in cui trovare le storie e le occasioni che la città offre. La copertina questo mese va a Giovanni Cricca, il giovane cantante riccionese che si è fatto apprezzare ad Amici. Ha tenuto tanti riccionesi e non attaccati alla televisione. Cricca racconterà ciò che accadeva dall’altra parte dello schermo: le paure, le difficoltà e la voglia di emergere. Sarà un’occasione per raccontarsi tra i desideri e la passione, il clarinetto del nonno e l’emozione provata al ritorno a Riccione al termine dell’esperienza ad Amici.

Con Cricca ci sarà anche un servizio su Beppe Carletti, anima dei Nomadi. Un viaggio lunghissimo quello dei Nomadi iniziato nel 1963 a Riccione, suonando nei locali per poche lire. Sessant’anni di musica e di storie che culmineranno ancora una volta a Riccione in un grande concerto il 10 giugno.

Personaggi famosi e ragazzi che vogliono diventarlo. Tra le storie da raccontare anche quelle di due giovani. Amano il judo e arrivano da lontano. Dima è scappato dalle bombe in Ucraina, Bruno vuole costruirsi il proprio futuro. A Riccione hanno trovato una casa dove crescere e dove puntare a nuove sfide e vittorie. Intanto sta arrivando l’estate e con il sole è bello pedalare tra il mare e la collina. Alla scoperta della natura, tra mare e boschi, ci avvieremo in un viaggio con i Bike hotel che quest’anno festeggiano i 25 anni di storia fin da quando alcuni albergatori ebbero un’idea, una visione di futuro, e aprirono i propri alberghi ai ciclisti in arrivo dall’estero, era il 1998.

Queste e altre storie si ritroveranno nel fascicolo Vivere Riccione in edicola con il quotidiano sabato. Vicende, ricordi, ma anche cultura ed eventi in attesa di un’estate che sta arrivando.