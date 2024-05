Torrette vuote sulle spiagge libere del Comune di Rimini fino al primo giugno. "Il servizio di salvamento entrerà in funzione in quella data", confermano dall’amministrazione comunale. Saranno spiagge libere, ma fino a un certo punto. "Le prescrizioni riguardano l’impossibilità per i bagnanti di campeggiare e l’obbligo di rimuovere ombrelloni, lettini e altre attrezzature ogni qualvolta si lascia la spiaggia". La spiaggia libera più estesa è quella di piazzale Boscovich. Quest’anno sarà ancora più accogliente perché accessibile e senza barriere grazie al progetto regionale ‘SpiaggiaLiberaTutti’, pensato per tutti gli utenti, compresi quelli con diversi tipi di disabilità: psichiche, sensoriali, motorie. "Gli interventi saranno realizzati in queste settimane, in base ai finanziamenti regionali, mantenendo sempre pienamente accessibile l’ingresso alla spiaggia e in modo da conciliarsi con la presenza e le attività degli utenti". In questa prima fase saranno realizzati otto gazebo per ombreggiare e tre gazebo per attività, oltre ad un manufatto destinato a bagno e doccia. Le altre aree libere si trovano vicino al Talassoterapico a Miramare, e nella zona Marano al confine con Riccione.