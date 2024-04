Traffico a Borgo Marina. Le richieste del comitato

"Le via dei Mille e Roma, dopo la riorganizzazione della viabilità nella zona della stazione ferroviaria e la chiusura di corso Giovanni XXIII, hanno subito un notevole aumento del traffico. Gli autobus che sostano alle fermate creano lunghe file e i resisenti subiscono l’aumento di inquinamento". Lo sostiene Sara Ripa a nome del Nuovo comitato di Borgo Marina. "Per cercare di migliorare la viabilità abbiamo chiesto che sulla via vengano rispettati i divieti di parcheggio e la segnaletica, e di effettuare tentativi di spostamento di alcune fermate degli autobus in luoghi con viabilità più scorrevole. Non abbiamo mai chiesto di chiudere la strada, ma di fare rispettare le regole civili". Vogliamo iniziare una collaborazione vera e costruttiva tra istituzioni e cittadini, ascolto e impegno per rendere vivibile anche la zona del Borgo Marina".