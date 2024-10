Tragico schianto sulla Flaminia. Frontale tra un tir e un furgone, morto sul colpo un 59enne

Un tragico schianto all’uscita di una galleria a bordo del furgone per il trasporto di surgelati. E’ morto in questo modo, ieri attorno alle 7.30,

Pasquale Rizzo, un 59enne originario di Avellino ma da tempo trapiantato a Montescudo, dipendente di una ditta che si occupa della vendita di pesce fresco e crostacei.

La tragedia si è consumata nel Pesarese, nel territorio del comune di Cantiano, sulla statale 3 ‘via Flaminia’.

L’incidente, che si è verificato in una semicurva all’uscita di una galleria, ha coinvolto tre veicoli: un’auto, un tir e un furgone per il trasporto del pesce, alla cui guida si trovava appunto la vittima.

L’uomo è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto che ha quasi completamente disintegrato il furgone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Cagli, oltre al personale Anas.

Le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della strada tra il chilometro 219+900 e il chilometro 224+450, in direzione Fano, per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli.

L’esatta dinamica dello schianto al momento è ancora al vaglio degli inquirenti.

Dalle prime ricostruzioni pare che il 59enne, che stava viaggiando in direzione di Gubbio, abbia perso - per cause che devono ancora essere stabilite - il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta dalla quale proprio in quel momento stava sopraggiungendo il tir.

Nonostante i tentativi disperati di evitare l’impatto, i due mezzi sono entrati in collisione con uno schianto tremendo e devastante che non ha lasciato scampo a Rizzo, che è morto sul colpo.

Al suo arrivo sul luogo dell’incidente il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne.

Il tir, stando alla ricostruzione, avrebbe invece proseguito la sua corsa andando a sbattere contro un’Audi con a bordo tre persone, che hanno riportato lesioni di lieve entità.

L’uomo alla guida del tir, originario di Terni, è rimasto ferito in maniera grave, tanto che è stato necessario trasportarlo con il codice di massima gravità in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove è stato sottoposto ad un intervento.

I vigili del fuoco di Cagli hanno estratto tutte le persone coinvolte dagli automezzi, in collaborazione con il personale del 118, e in supporto la squadra di Gubbio che ha collaborato per la messa in sicurezza degli veicoli coinvolti.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, con i rilievi che sono stati affidati agli agenti della polizia stradale.