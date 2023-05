Tre giorni di festa: a Pietracuta torna la ’Sagra delle ciliegie’

Una festa popolare, colorata e saporita. Dopo la pandemia, ritorna più dolce che mai la Sagra delle ciliegie a Pietracuta. Tre i giorni di festa (da domani a domenica) con musica, gastronomia, giochi per i più piccoli e la novità della rievocazione storica celtica ed etrusca che riproporrà, nel parco Andreina villaggi, le battaglie e gli accampamenti dell’epoca. Le origini della sagra nascono dala distesa di ciliegi fioriti a Pietracuta (nella zona detta Antaneta): centinaia di alberi che producevano anche 100 quintali di rosso frutto. I ciliegi rimasti ora sono un centinaio, ma Pietracuta ha mantenuto la tradizione e la festa. A organizzare la sagra l’associazione Pietra&20 con uno staff profondamente rinnovato, una trentina di persone tra cui tantigiovani del posto. "Grazie a loro la festa, che vanta oltre 40 anni, continuerà ancora a lungo", assicura Moreno Bernardi, tornato presidente dopo averlo già fatto per anni. Il sipario della festa si alza domani alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici e i concerti di Margo’ 80 e Stay in the mansarda". Sabato raduno di Harley Davidson e le note dei Liveplay (tributo ai Coldplay). Domenica il raduno di auto d’epoca, ancora i balli delle Sirene danzanti e tanta musica.