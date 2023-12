Tre spacciatori in manette a Bellariva

Una vera e propria base dello spaccio nel cuore di Bellariva. È quella scoperta dai carabinieri della compagnia di Rimini, che nei giorni scorsi ha fatto scattare le manette ai polsi di tre albanesi poco più che maggiorenni. Il blitz è scattato durante un appostamento nei pressi dell’appartamento in cui risiedeva il terzetto di giovani stranieri. Sospettando che la casa potesse essere al centro di un giro di spaccio di cocaina, i militari hanno incominciato a tenerla d’occhio, fino a quando non hanno visto un ragazzo uscire dalla palazzina e avvicinarsi ad alcuni acquirenti che lo attendevano in macchina per cedere loro una dose di polvere bianca. A quel punto i militari sono usciti allo scoperto e si sono avvicinati allo straniero. Quest’ultimo è riuscito in qualche modo a disfarsi della droga, ma addosso le divise gli hanno comunque trovato diverse banconote.

La perquisizione è stata quindi estesa all’appartamento. Qu, durante i controlli da parte dei militari, sono saltati fuori 40 grammi di cocaina e circa 4mila euro in contanti. Motivo che ha spinto i carabinieri a dichiarare in arresto i tre albanesi. Difesi dall’avvocato Giuliano Renzi, i tre si trovano in carcere dopo la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare disposta dal gip del tribunale di Rimini.