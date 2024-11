Tre voli in più da Londra. Sbarca la British Airways: "Rimini sarà collegata con il resto del mondo"

Londra non è mai stata così vicino. Dal 2025 saranno addirittura tre i voli dalla capitale inglese: a quelli di Ryanair e di EasyJet (annuciato il 14 novembre e già in vendita) si aggiungerà la rotta operata da British Airways. Si partirà il 15 maggio con 3 collegamenti settimanali: al lunedì, al martedì e al sabato. Il volo da Londra della British sarà operativo fino al 27 settembre.

L’arrivo della compagnia britannica "è una grandissima notizia per Rimini e la Riviera – gonfia il petto il sindaco Jamil Sadegholvaad – Perché, prima di tutto, ci permetterà di avere qui sempre più turisti inglesi, che sono per noi un mercato strategico. E perché, grazie al volo della British dall’aeroporto di Heathrow, uno dei più grandi hub europei, Rimini sarà collegata con il mondo". Insomma: "Si potrà caricare la valigia all’aeroporto di Rimini e riprenderla poi a New York, San Paolo, Bangkok, Dubai e viceversa...". I biglietti dei voli della British sono già in vendita da ieri sul sito della compagnia. Tre, come detto, i collegamenti settimanali: al lunedì (partenza da Londra alle 15,20), al martedì (alle 16) e al sabato (15.45). Non ci sarà coincidenza col volo da Londra di EasyJet, che sarà operativo al mercoledì e alla domenica (a partire dal 16 aprile). Per quanto riguarda Ryanair, la rotta da Londra ripartirà da giugno con 4 collegamenti a settimana (domenica, martedì, mercoledì, venerdì). L’accordo con la British Airways apre "scenari nuovi. Questo volo non sarà solo per i turisti inglesi che vogliono visitare Rimini e la Riviera, o per chi vuole andare a Londra – osserva Leonardo Corbucci, ad della società di gestione del ’Fellini’– Ci offrirà la possibilità di sviluppare il traffico business (per le fiere). Consentirà, grazie alle ottime coincidenze a Heathrow, di raggiungere da Rimini tante città degli Stati Uniti, il Canada e molte altre destinazioni". Al tempo stesso, "permetterà di portare qui turisti da Stati Uniti e Canada, mercati molto interessati alle nostre città d’arte, alla motor valley, all’enogastronomia – rimarca l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini – E Rimini diventerà un hub sempre più strategico per l’intera regione". Presto "avvieremo delle campagne mirate di comunicazione sul mercato britannico, per valorizzare la nostra offerta turistica e culturale, a partire dal Fellini Museum", assicura il direttore di Apt Emanuele Burioni. E sono già partite le trattative con alcuni dei più importanti tour operator inglesi legati al cicloturismo. "C’è grande entusiasmo per l’arrivo della British, e non ci fermeremo qui". Già: Airiminum (la società di gestione del ’Fellini’) sta lavorando con la Regione, l’Apt e il Comune di Rimini per portare nuove rotte nel 2025. Che sarà l’anno degli inglesi, grazie ai voli: si conta di arrivare a 70mila passeggeri.

"L’annuncio del nuovo volo da Londra con la British – riprende Sadegholvaad - segue di poche ore quello del treno da Monaco di Baviera, che l’anno prossimo sarà operativo già da Pasqua tutti i giorni. Adesso i mezzi ci sono, treni e aerei. Tocca riempirli attraverso l’attrattività e la bellezza dei nostri luoghi". Gli operatori sono convinti che gli investimenti sui voli da Londra faranno la differenza. "Riconquistereo un mercato da sempre affezionato a Rimini", sottolineano Richard e Roberto Di Angelo, titolari del pub Rose & Crown.