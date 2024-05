Trentadue squadre da 6 Paesi, torna il memorial Flavio Protti

Ci siamo. Scatta oggi la 21esima edizione del memorial ‘Flavio Protti’, ormai uno dei classici del calcio giovanile romagnolo e non solo. Il torneo, che si svolgerà da oggi a domenica, vedrà al via 32 squadre da 6 paesi diversi, confermando la propria dimensione internazionale. Oltre ad alcune big del calcio italiano, come Juventus, Lazio, Fiorentina, Torino, Verona e Parma, a scendere in campo saranno anche gli svizzeri del Bellinzona, i lettoni dell’Fc Riga, gli svedesi dell’Fk Sollentuna, i croati dell’Hajduk Spalato e gli ucraini della Dinamo Kiev. Il torneo Protti quest’anno è riservato ai Giovanissimi (le società professionistiche partecipano con i ragazzi del 2011, quelle dilettantistiche con i 2010) e sarà ‘spalmato’ su nove campi delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Si parte questa mattina con le partite degli otto gironi eliminatori, seguito dagli ottavi di finale a cui si qualificano le prime due di ogni gruppo. Mentre le terze e le quarte classificate confluiscono in un secondo girone da quattro squadre l’uno a loro dedicato. Poi domani parallelamente si proseguirà con gli ottavi e i quarti di finale, fino alle semifinali della domenica mattina al centro sportivo di San Mauro e le finali della domenica pomeriggio allo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo a partire dalle 15.

Che culmineranno, poi, nella finalissima per il primo posto in programma alle 18. A seguire spazio alle premiazioni. Un momento finale al quale parteciperà anche Filippo Del Prete, in arte @italianjerseycollector, il content creator riminese con oltre 300.000 follower sui social, appassionato di maglie da calcio e memorabilia sportivi. Solo per la finalissima, che varrà per il trofeo ‘Siamo al verde’, sono previsti i supplementari. Nelle altre gare, in caso di parità al termine dei due tempi da 25 minuti l’uno, si andrà direttamente ai rigori. Riuscirà la Juventus a confermare il titolo del 2023 e a rialzare la coppa del memorial Protti al cielo? Ci proveranno i bianconeri a ripetersi in Romagna. Ma saranno sicuramente tutte combattute le gare che verranno disputate sui campi di Sant’Ermete, Santarcangelo, Cattolica, Pietracuta, Canonica, Savignano, San Mauro, ma anche su quelli di Gatteo Mare e Stradone.