Trent’anni di poesie con Stefania Crinella

Trent’anni di poesie, trent’anni di vita scivolata tra le pieghe di giorni invisibili e carichi di una presenza presente dentro le faccende quotidiane, letti da rifare, piatti da lavare, figli da accudire, amici da amare. Una vita da sfogliare attraverso le pagine del libro di Stefania Crinella, protagonista del quinto appuntamento della rassegna promossa dall’assessorato alla cultura ‘Autori al centro’, con la sua opera ‘E ne senti la voce. Poesie 1987-2017’.

Tre cantiche piccole e un po’ bambine, in cui la "poesia lotta con il peso della fatica ed esce fuori timida con la paura di non saper saper più volare", che Crinella illustrerà all’incontro in programma sabato alle 17, al Centro culturale polivalente. Autori al centro mira a promuovere e a far scoprire gli scrittori del territorio.