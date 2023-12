Trofeo master in vasca 800 atleti

Ottocento atleti arrivati da tutta Italia per tuffarsi nella vasca olimpionica dello stadio del nuoto di Riccione. Il fine settimana appena trascorso ha visto disputarsi all’impianto natatorio riccionese il Trofeo Città di Riccione dedicato ai nuotatori Master. Sono arrivati atleti da tutto il Paese con al seguito allenatori e tanti famigliari che hanno colto l’occasione. Presenze turistiche a parte, in vasca si sono tuffati tanti atleti riccionesi per tenere alto il nome della Polisportiva di casa. La sezione Nuoto Master di Riccione ha guadagnato la seconda posizione nella classifica delle 77 società partecipanti, con un risultato che ha esaltato la società: un pieno di medaglie per gli oltre 30 atleti riccionesi in vasca. La squadra di nuoto master della Polisportiva Riccione è nata nel 2003 dalla passione di un piccolo gruppo di nuotatori. Partecipa da anni ai Campionati italiani Master e alle gare internazionali, dai Campionati europei a quelli mondiali. Nel periodo estivo la squadra partecipa a numerose gare in acque libere tra mari e laghi per le quali viene svolta una preparazione specifica.