Troise: "Ci siamo persi nella ripresa. Complimenti a loro"

"Questo campionato ci ha insegnato ancora una volta che non si può dare niente per scontato". Suona come un rimprovero ai suoi quello che Emanuele Troise dice al termine della gara con la Fermana. "Siamo stati all’altezza nel primo tempo – sottolinea l’allenatore del Rimini –, a parte quell’ingenuità che ha permesso alla Fermana di riaprire la partita. Abbiamo concesso quel secondo gol evitabile. Poi la ripresa è stata decisamente più complicata. Ci siamo allungati, ci siamo persi. E anche il terzo gol è arrivato per questo motivo. Non siamo riusciti a difendere la nostra porta e nemmeno a impensierire la Fermana più di tanto. Facciamo i complimenti ai nostri avversari e andiamo avanti".