Troise verso l’Arezzo. Braglia piace al Campobasso

"Con l’Arezzo sono in corso colloqui e confronti soddisfacenti per entrambi. Confido che si possa arrivare ad una definizione dell’accordo. Poi nel calcio si sa: fino a quando non ci sono le firme tutto può accadere". Ci va cauto Emanuele Troise. Ma l’ex allenatore del Rimini ora è davvero a un passo dal diventare il nuovo tecnico dell’Arezzo. Lo stesso direttore sportivo Cutolo, riferiscono dalla Toscana, è rimasto colpito positivamente dal faccia a faccia con l’ex tecnico del Rimini che risponde in pieno al profilo che il direttore sportivo del cavallino ha in testa per il successore di Indiani: giovane e in ascesa con fame e voglia di affermarsi, ma che al tempo stesso sappia lavorare con i giovani. La fumata bianca è attesa entro il fine settimana quando le parti si rivedranno. Troise al quale, dopo la rottura con i biancorossi, non sono mancati i corteggiatori. A lui ha pensato a lungo il Pescara, ma anche il Pontedera e pure il neopromosso Campobasso. Ma i progetti ambiziosi del presidente dell’Arezzo, Guglielmo Manzo, stuzzicano l’appetito di Troise. Che non è l’unico al centro delle mille trattative che in questi giorni occupano le cronache sportive. Maggio è il mese dei mister, si sa. L’Entella con largo anticipo ha deciso di proseguire con Gallo, la Torres, dopo l’uscita di scena dai playoff potrebbe divorziare da Greco. Il Perugia ha scelto di tenersi stretto Formisano, mentre il Campobasso sta spingendo sull’acceleratore per assicurarsi l’esperienza di Braglia, dopo l’addio al Gubbio. Gubbio che ha voltato pagina. Infatti, oltre al tecnico, ha lasciato gli umbri anche il direttore sportivo Mignemi. Il Sestri Levante si è affidato a Scotto per il dopo Barilari con l’allenatore spezzino che, corteggiatissimo, ancora sembra non aver trovato una nuova ’casa’. Nelle ultime ore il Catania si è messo sulle tracce del tecnico del Cesena, Toscano. Un corteggiamento a suon di euro, si sussurra, che potrebbe raggiungere l’obiettivo. Restano alla finestra Pescara e Lucchese, ma anche il Pontedera che appena qualche settimana fa a salutato mister Canzi. A Pesaro, conclusi i festeggiamenti per la salvezza conquistata via playout, si va verso la conferma di mister Stellone, arrivato in corsa sulla panchina dei marchigiani.