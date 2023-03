Troppo fumo in autostrada: i vigili ’smorzano’ una fogheraccia

Migliaia di persone sabato sera hanno partecipato al rito delle ’fogheracce’ in tutto il Riminese. Diverse quelle fatte anche a Riccione. Una di queste ha dato lavoro ai vigili del fuoco, chiamati a intervenire in serata perché il fumo era arrivato fino all’autostrada, provocando disagi a chi in quel momento percorreva l’A14. Il problema è stato risolto in poco tempo: il falò è stato ridimensionato e così il fumo non ha più dato problemi. A Riccione quella più partecipata è stata la grande ’Fugaracia’ in piazzale Roma. Migliaia di persone si sono date appuntamento per la serata, aperta dai balli folk a cura di Nirea Danze. E prima dell’accesione, l’artista del fuoco Lo Smanèt ha incantato grandi e piccini. Poi via al falò, a suon di musica: piazzale Roma si è trasformato in una grande discoteca a cielo aperto e tra le tante canzoni non è mancata Riccione di The giornalisti, diventato ormai l’inno della città.