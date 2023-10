"Troppo traffico: in via Ducale si inizi a fare multe da subito"

"Chiediamo una attivazione urgente della Ztl con telecamera per il Rione Clodio, in anticipo rispetto al resto dei varchi del centro storico, per i quali il Comune ha annunciato sei mesi di pre-esercizio, quindi senza sanzioni, dal mese di gennaio". Il Comitato Rione Clodio torna all’attacco, dopo l’annuncio dell’estensione dei varchi Ztl in centro. I residenti ricostruiscono tappe e promesse mancate della vicenda che ha portato via Ducale e dintorni a trasformarsi in una sorta di circonvallazione, dopo la chiusura al traffico del Ponte di Tiberio. Ricordano il "grave disagio provocato dal traffico: ci aspettavamo maggiore sensibilità nei nostri confronti e che per questa Ztl avreste cercato una soluzione rapida in grado di garantirci un minimo di sollievo notturno... Ribadiamo che il varco non viene rispettato dalla maggior parte dei mezzi".