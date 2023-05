Tuffo nel Medioevo: la festa a Casteldelci

La ripartenza dell’alta Valmarecchia dopo l’alluvioe passa anche dagli eventi. Sono diversi quelli confermati per il fine settimana, per coinvolgere centri storici, residenti e attività. La manifestazione più attesa a Casteldelci, sabato e domenica (dalle 10). Nel centro storico saranno presenti oltre 100 figuranti in abiti d’epoca per la Festa medievale. Ci saranno anche un mercatino, botteghe artigiane, vecchie osterie. In programma anche una serie di conferenze sulla figura di Uguccione della Faggiola, curate dalla società di Studi storici del Montefeltro. Nell’Eco Park saranno allestiti accampamenti militari con combattimenti e duelli di spada, esibizioni serali con il fuoco e fiaccolate a cavallo. Per i bambini domenica una giornata in fattoria, a Miniera di Perticara (Novafeltria), tra degustazioni e attività per famiglie. Alle 9.30 partirà il tour Sulle orme dei minatori, poi la visita alla fattoria, il laboratorio su latte e tecniche di semina. Pranzo alle 13 in fattoria, alle 14.30 il laboratorio dello zolfo.

r.c.