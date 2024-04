Turismo come fonte di valori e cultura: parliamo di accoglienza

La crisi c’è, è innegabile, ma è il momento di rimboccarsi le maniche, lavorare sodo puntando sulla qualità del prodotto e sulla professionalità degli operatori. Organizzato dalla Pastorale diocesana del Turismo, domani alle 18 in Sala Manzoni (via IV Novembre 37, Rimini) è in programma "Turismo fonte di valori e cultura per le persone e la comunità", incontro di approfondimento e di confronto. Interverranno: mons. Nicolò Anselmi (foto), vescovo di Rimini; Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini; Laura Vici, docente del Campus di Rimini dell’università di Bologna; Francesco Barbini, docente del Campus di Rimini dell’università di Bologna; don Marco Foschi, assistente spirituale dell’Ufficio Pastorale del Turismo della diocesi di Rimini Modera la giornalista Simona Mulazzani. La comunità riminese convive ogni estate con milioni di turisti che scelgono la provincia per le loro vacanze.

Che non sono mai tempi vuoti, ma occasioni preziose per ritemprare il corpo e lo spirito, e vivere un momento di serenità e di svago. e opportunità culturali e di relazione.

L’accoglienza è una caratteristica tipica di questa terra. Ma è ancora vera questa affermazione? E come si può tradurre oggi? In questo incontro – che è già diventato una tradizione all’inizio della stagione estiva - Don Marco Foschi proverà a tratteggiare una maniera di accogliere da cristiani, alla luce del Vangelo e qualche esperienza in atto nella comunità ecclesiale riminese.

La dott.ssa Laura Vici affronterà il suggestivo tema della comunità che accoglie mentre il dottor Barbini parlerà di lavoro, e nello specifico di lavoro e turismo, un tema molto complesso, con le sue tante luci ma anche con le inevitabili ombre che ogni estate si distendono sulla Riviera.

È previsto un ampio momento di condivisione con i presenti con domande e interventi.