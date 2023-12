Turismo, ponte dell’Immacolata. Prenotazioni boom in 400 alberghi

Il doppio concerto di Laura Pausini allo Stadium, l’inaugurazione dei presepi di spiaggia, l’allenamento al freddo e il bagno gelato in mare organizzati da Fluxo: un Ponte dell’Immacolata che si annuncia sold-out con 400 alberghi aperti e 40mila presenze turistiche solo per gli eventi di Fiera e Palacongressi, tra il 7 e il 10 dicembre. A fare da traino ai vacanzieri ’invernali’ anche il calendario del Capodanno più lungo del mondo. A tirare la volata verso l’incendio della Rocca del 31 dicembre (con il centro storico invaso dalla musica) il doppio concerto della Pausini, che venerdì e sabato allo Stadium Rimini darà il via al suo World Tour per i 30 anni di carriera. Importante anche il traino atteso dall’inaugurazione dell’Ice Village, del grande presepe di sabbia al porto e di quello di sabbia e metallo - firmato Mutoid - sulla spiaggia di Torre Pedrera. Per i più temerari Warm Inside organizzato da Fluxo il 10 dicembre propone un allenamento al freddo svelando i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature e offrendo l’opportunità unica di fare il bagno al mare anche d’inverno. Gli appuntamenti fieristici e congressuali culminano, già venerdì 7 dicembre, con Ginnastica in Festa - Winter Edition, la manifestazione sportiva della Federazione Ginnastica d’Italia, che torna anche quest’anno per le finali di varie discipline. "E poi ancora – segnala Palazzo Garampi – teatro, danza, musica, mostre, visite guidate, parchi tematici in piena attività e mercatini di Natale".

"Sono in arrivo oltre 40.000 presenze – commenta la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert - per gli eventi sul territorio tra cui Comunione e Liberazione, Winter Edition di Ginnastica in Festa e Rinnovamento nello Spirito. E il World Tour di Laura Pausini. Gli eventi trainano le prenotazioni nelle oltre 400 strutture aperte ma sono molti anche i turisti e le famiglie attesi per il lungo weekend". Rimini si presenta per questo ponte con un variegato programma di esperienze per, come si dice, tutti i gusti. "Gli appassionati di cultura – continua Delaubert – possono scoprire la storia e i tesori della città con il tour delle Meraviglie di Rimini, in programma l’8 dicembre. Il Fellini Experience, previsto il 9 dicembre al pomeriggio, offre un viaggio nella vita del grande regista riminese con la visita al Fellini Museum". Per chi voglia visitare Rimini in autonomia – segnala Visit Rimini – c’è l’Art Card che consente l’accesso ai tre musei cittadini, garantendo un’esperienza artistica indimenticabile. Per gli appassionati di cucina, invece, c’è la cooking class di piadina il 9 dicembre. Queste esperienze, e altre, sono ancora prenotabili (alcune verso il sold-out!) sul portale VisitRimini.com. "Un ottimo trampolino di lancio per il capodanno – conclude la direttrice – con prenotazioni per gli ultimi giorni dell’anno che continuano a crescere e a consolidarsi". Siamo intorno al +10% rispetto a un anno fa, anche grazie al richiamo del concertone di Biagio Antonacci.

Mario Gradara