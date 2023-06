Turista straniera rischia di annegare Salvata da un tris di angeli del mare

Tre angeli del mare in azione, ieri mattina intorno alle 10.40, all’altezza del bagno 86 di Bellaria-Igea Marina. Lì dove una turista straniera di 80 anni, mentre si trovava immersa nello specchio d’acqua, ha accusato un malore che ha rischiato di farla affogare. Il tutto è accaduto proprio sotto gli occhi del salvataggio Marco Drudi, il quale dalla propria postazione si è così fiondato in mare per recuperare la signora in preda al malore. La situazione, però, è apparsa sin da subito complessa e in soccorso al bagnino sono intervenuti anche i colleghi Igor Fantini e William Ottaviani.

I tre angeli rossi hanno così recuperato la signora dall’acqua e cominciato a praticarle sulla battigia le manovre di rianimazione cardiopolmonare con anche il ricorso al defibrillatore. A supportare i tre salvataggi nelle operazioni anche una donna, un medico rianimatore in vacanza a Bellaria-Igea Marina che ha contribuito a prestare i primi soccorsi all’ottantenne nell’attesa del 118. All’arrivo dei sanitari, poi, tramite il ricorso all’adrenalina, la turista straniera ha finalmente ripreso conoscenza ed è stata issata sull’ambulanza per raggiungere l’ospedale per ulteriori controlli, ma fuori pericolo di vita.