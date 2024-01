Tutte le antiche mura di Rimini verranno restaurate: partiti i sopralluoghi in vista dei lavori di sistemazione

Una cura per le antiche mura della città. Sono iniziati lunedì i primi rilievi, propedeutici ai lavori di pulitura, manutenzione, restauro delle mura storiche di Rimini. Le operazioni di rilievo appena iniziate "serviranno a scattare una fotografia aggiornata dello stato di fatto – spiegano da Palazzo Garampi in una nota – dal quale sviluppare un progetto armonico e accurato di pulizia e restauro". Una volta pronto, il progetto sarà sottoposto al vaglio della Soprintendenza e quando ci sarà l’ok si partirà – per stralci – con i lavori. I rilievi in questa fase interessano le mura che seguono dalla rotatoria di via Valturio fino al parco Cervi. Nella seconda fase ci si concentrerà nei tratti verso il ponte di Tiberio e in adiacenza al complesso di Porta Galliana, e sulle mura in corrispondenza dell’Anfiteatro romano. I lavori si aggiungono a quelli già previsti per le mura federiciane da Porta Galliana a corso Giovanni XXIII.