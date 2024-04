Tutti in pista alle Befane con Cristina D’Avena

Casting aperto alle Befane per la 67esima edizione dello Zecchino d’oro. Lo storico festival musicale, che da decenni attraversa lo stivale alla ricerca di baby cantanti e interpreti, arriva a Rimini in questo weekend. Domenica si apriranno le selezioni alle 10 del mattino e andranno avanti per tutta la giornata con cadenza di un’ora tra una selezionee l’altra, riservate a coloro che si sono iscritti sul sito ufficiale della trasmissione, all’indirizzo Zecchinodoro.org.

Ma lo spettacolo alle Befane inizierà già dal sabato con un ospite d’eccezione che farà cantare grandi e piccoli. Torna a Rimini la cantante Cristina D’Avena, la voce di tante colonne sonore dei cartoni animati che hanno attraversato intere generazioni. Cristina D’avena sarà protagonista al centro commerciale, nella giornata di sabato. Alle 17 salirà sul palco e c’è già da scommettere che attorno ci sarà la folla delle grandi occasioni. La cantante era già stata al centro commerciale per il Carnevale dello scorso anno. Nell’occasione la piazza interna della galleria si era riempita di genitori e bambini, colme anche le scalinate e le balconate. Tutti assiepati a cantare insieme a lei le hit che hanno attraversato i decenni, facendo diventare quasi dei classici le sigle dei cartoni animati fin dai primi anni Ottanta. Successi quali Kiss me Licia, Pollon, I Puffi, Magica Emy, Occhi di gatto e tantissimi altri ancora.

Si preannuncia una grande festa con la D’Avena, che proseguirà poi domenica con la ricerca dei futuri piccoli cantanti per portare avanti la tradizione canora dello Zecchino d’Oro.