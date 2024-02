Tutti in sella, ma in sicurezza. I giovani incontrano il Motoclub Sabato alle 8,45 al Teatro Corte di Coriano si terrà un incontro sul tema dello sport e della sicurezza stradale rivolto alle scolaresche, in collaborazione con il Motoclub di Misano e l'Associazione motociclisti incolumi. L'obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e del rispetto delle regole tra i giovani. L'iniziativa è patrocinata dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini e Comune di Coriano.