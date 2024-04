Tutti pazzi per il padel: il centro sportivo fa il pieno: "Tre campi in gestione e richiesta crescente"

Tutti pazzi per il padel a Igea Marina. Un fenomeno in crescita, favorito dall’innesto nel territorio durante la scorsa estate, del centro sportivo Rio Padel. A gestirlo sono Luca Volonghi e Andrea Brugnettini. "La nostra storia nasce anni fa, quando sia io che Andrea iniziammo a pensare di poter portare una realtà del genere a Igea Marina. Il nostro sogno si è concretizzato l’estate scorsa quando abbiamo preso in gestione tre campi". Sottolinea Volonghi: "Le richieste di accedere ai nostri corsi, o semplicemente alla nostra struttura, sono man mano aumentate. Siamo andati ben oltre le nostre aspettative. Per questo motivo abbiamo implementato altri cinque campi, per un totale di otto. Tre all’aperto e cinque al chiuso. Ora stiamo valutando di costruirne altri cinque".

Un fenomeno senza vincoli di età: "Generalmente l’utenza ha dai 25 ai 50 anni. Ma sono tante le richieste provenienti anche dai più giovani. Ci sono corsi di ogni livello, dalle lezioni per i principianti, a corsi medi e avanzati per gli adulti. A gestirli è l’istruttore federale Fabio Gradara insieme ad altri tre insegnanti. Tutti possono iniziare questo meraviglioso sport". Tante le iniziative: "Durante tutto l’anno il lunedì sera proponiamo il torneo a coppie fisse Rio Monday Night. Riscuote molto successo. Per il futuro? Sicuramente abbiamo in cantiere molti tornei con varie sponsorizzazioni ma sono in fase di programmazione. Si tratta di tornei anche a livello nazionale, della federazione italiana tennis e padel".

Aldo Di Tommaso