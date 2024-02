Tutti sui pattini parte la stagione con oltre 300 atleti

Tutti sui pattini a Riccione. Al Play Hall di via Carpi s’inaugura la stagione degli eventi rotellistici con questo fine settimana. È in programma il Campionato regionale Fisr di quartetti e piccoli gruppi Divisione nazionale nella giornata di sabato. In pista per il Pattinaggio Riccione scenderanno i quartetti reduci dai piazzamenti della rassegna Uisp. Ci saranno: Chiara Fabbri, Angelica Giovagnoli, Stella Giampietro e Iris Muca del quartetto Baby, con il nuovo programma di gara dal titolo ‘Una notte tra mille’ e il quartetto Heart delle veterane Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Linda Tonti e Sofia Lepri. Domenica si svolgerà il Campionato Interregionale Fisr che interesserà le regioni Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Toscana. "Pattinaggio Riccione – dice Simona Di Ghionno, responsabile gruppi spettacolo della società – è molto orgogliosa di poter ospitare anche quest’anno una competizione di così alto livello che porterà a Riccione circa 300 atleti; saranno due giornate di spettacolo e sano agonismo". Inoltre per domenica, 7 atleti del Pattinaggio Riccione sono stati convocati dal commissario tencico della nazionale di freestyle Andrea Ronco al raduno nazionale freestyle, specialità Slide.