Ubriaco sfascia l’auto della polizia

Un cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Rimini in quanto accusato dei reati di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Alle 21.20 di lunedì, una Volante è stata inviata dalla Questura in via Tiberio, a seguito di una telefonata al numero unico di emergenza nella quale veniva segnalata una lite tra due uomini. Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato i due individui. Uno di loro fin da subito si è opposto al controllo da parte dei poliziotti, mostrandosi poco collaborativo, rifiutandosi di fornire i propri documenti. Invitato a seguire i poliziotti in Questura, per gli accertamenti del caso, l’uomo – visibilmente su di giri a causa dell’alcol – ha dato in escandescenza, inveendo con frasi ingiuriose nei confronti delle divise. Il giovane ha colpitocon calci e pugni l’auto di servizio, danneggiando la portiera e il finestrino del veicolo. L’uomo, dopo essere stato arrestato, è stato denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale.