Uffici postali nel mirino dei residenti: "Lunghe file in zona Alba e viale San Martino"

Continuano le lamentele per le lunghe code che spesso si formano all’ufficio postale n. 2 della zona Alba di Riccione. Oltre ai vari solleciti telefonici, ora è arriva la lettera di Flavia Olivieri, da sempre residente a all’Alba. "Da mesi – scrive – abbiamo grossi problemi con l’ufficio postale n. 2. Qui c’è solo un’impiegata, per cui a volte si formano file con dieci se non quindici persone in attesa di essere servite. Lascio pensare a tutti quanto tempo e pazienza servano! Qui siamo tutti molto arrabbiati! Sollecitiamo l’arrivo in pianta stabile di un’altra impiegata".

Stessa situazione in viale San Martino, dove sempre per via di un’unica impiegata e sovraccarico di lavoro, perché, tanti ritiri di pacchi e raccomandate vengono convogliati qui, si creano file continue. Ne dà conferma il residente Stefano Selva: "Il locale è molto piccolo per cui almeno cinque sei persone devono attendere sempre fuori. Oltretutto la mancanza del Postamat crea disagi ai turisti. Dulcis in fundo circola voce, in maniera sempre più in insistente, della chiusura dello stesso ufficio".

ni.co.