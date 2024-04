Ugo Baldassarri lancia la campagna elettorale: "Turismo e riqualificazione urbana le priorità"

"Uniti per cambiare". Questo il motto con cui Ugo Baldassarri, candidato sindaco a Bellaria per il centrosinistra, ha annunciato l’inizio della sua campagna elettorale, lanciandola anche sui social. Sostenuto dalla coalizione guidata dal Pd, di cui fa parte anche il Movimento 5 stelle, l’architetto spiega: "Per me è un grande onore, oltre che una grande sfida, essere il rappresentante dell’area progressista. Non sono nuovo nel mondo della politica, metto a disposizione l’esperienza che mi sono fatto sul campo come amministratore, assessore ai servizi scolastici, vicesindaco, per poi tornare sui banchi dell’opposizione". Tanti poi i temi che Baldassarri porterà avanti per Bellaria: "Qualità urbana e transizione ecologica, potenziamento e qualificazione del welfare, innovazione e rilancio della vocazione turistica della città, sono gli obiettivi che condividiamo e che andranno a costituire l’ossatura del nostro programma elettorale".

Il candidato dem sfodera ottimismo e fiducia: "Sono, siamo, carichi e ricchi di entusiasmo, pronti a lavorare per una visione di città prospera, sostenibile, inclusiva. Chi è pronto a cambiare venga con noi". Baldassarri dovrà vederserla alle urne contro il sindaco uscente Filippo Giorgetti, candidato del centrodestra, l’ex assessore Gianni Giovanardi sostenuto dalle liste civiche ‘Obiettivo comune’ e ‘Un futuro migliore per Bellaria Igea Marina’ (sempre dell’area del centrodestra)" e Primo Fonti della lista ‘Insieme’.

Aldo Di Tommaso