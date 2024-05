Un anno e mezzo di lavori. L’ospedale cambia volto

Lunedì alcune attività ambulatoriali specialistiche dal primo piano dell’ospedale ’Domenico Cervesi’ di Cattolica saranno trasferite nella ex casa di riposo ’Giuseppina Galli’. Questo provvedimento è necessario per consentire i lavori di realizzazione del nuovo ospedale di comunità. Questo avrà 16 nuovi posti letto che saranno destinati a chi dovrà restare ancora in degenza nella struttura ma non più con casi clinici ’acuti’: si tratta di un intervento finanziato con fondi del Pnrr (oltre 3 milioni di euro) da ultimare entro il 31 dicembre 2025. L’Ausl ha comunicato proprio ieri l’apertura dal 27 maggio del nuovo poliambulatorio negli spazi dell’ex casa di riposo di via Mentana 15, dove saranno trasferiti gli studi di dermatologia, medicina riabilitativa, neurologia, reumatologia, urologia, consultorio e ginecologia. Questi saranno attivi fino alla conclusione dei lavori nel nosocomio. "E’ un trasferimento che si rende necessario per lavori molto importanti – conferma la dottoressa Bianca Caruso, direttrice della Direzione medica del presidio ospedaliero di Riccione (di cui fa parte Cattolica) – che dureranno fino a fine 2025, e dunque per oltre un anno e mezzo. Va considerato che i nuovi interventi miglioreranno l’ospedale anche a livello antisismico e dunque saranno molto significativi". La nuova struttura ambulatoriale di via Mentana 15 sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, e il numero telefonico dell’accettazione a cui fare riferimento sarà lo 0541 966 122. "Gli utenti già in possesso di una prenotazione – spiega l’Ausl – saranno contattati dagli operatori tramite l’invio di sms per fornire le indicazioni relative alla nuova sede ambulatoriale". Per agevolare i cittadini è stato attivato un servizio di navetta gratuito dall’ospedale agli ambulatori e viceversa, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, come annunciato dalla stessa pochi giorni fa. Il servizio, svolto con un mezzo da 9 posti della ’Salvadori Autolinee’, in fase di sperimentazione resterà attivo fino a mercoledì 17 luglio, sia di mattina che di pomeriggio.

Luca Pizzagalli