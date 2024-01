Un Carnevale ’animato’ con Cristina D’Avena

L’Epifania tutte le feste si porta via. E a Santarcangelo già si pensa al Carnevale. Anche perché la 20esima edizione del grande corso mascherato, che ogni anno richiama in piazza migliaia e migliaia di persone, si annuncia già come quella del record grazie a una madrina d’eccezione. Sarà la popolare cantante Cristina D’Avena, amatissima da grandi e piccini come interprete delle sigle di tanti cartoni animati, l’ospite speciale di Santarcangelo in festa nel Carnevale, in programma domenica 11 febbraio. E non sarà sarà l’unica ospite, visto che a presentare l’evento ci penserà il comico e conduttore Andrea Prada.

Non è la prima volta che il Carnevale di Santarcangelo ha una madrina. In passato avevano sfilato insieme ai carri allegorici Juliana Moreira, Valeria Marini, Cristina Chiabotto. Dopo i due anni di stop a causa della pandemia, il corso mascherato l’anno scorso era tornato, ma senza ospiti speciali. Quest’anno sarà la volta di Cristina D’Avena, che non si limiterà ad aprire la sfilata dei carri ma si esibirà dal vivo, interpretando le sue canzoni più conosciute. "Sarà un’edizione speciale, avremo in serbo per il pubblico diverse sorprese ", assicura Mirco Guidi della GM Consulting, la società che organizza il Carnevale insieme alla Pro Loco di Santarcangelo. Il cuore della festa sarà, come sempre, il corteo dei carri mascherati, preceduti dall’esibizione della banda musicale e dai gruppi mascherati a piedi. Saranno 10 quest’anno i carri, preparati da gruppi di Santarcangelo e anche di comuni vicini, da Rimini a San Mauro, da Sogliano a Gatteo. Oltre 200 i figuranti in maschera. L’evento animerà le strade del centro di Santarcangelo e partirà intorno alle 14. A presentare il Carnevale sarà, come detto, Andrea Prada.

"Siamo felici di festeggiare i 20 anni del Carnevale a Santarcangelo con un’ospite come Cristina D’Avena, amata da tante generazioni, in grado di far tornare anche i più grandi alla spensieratezza e alla gioia dell’infanzia – dicono la sindaca Alice Parma e l’assessore al turismo Emanuele Zangoli – Come in passato, il Carnevale di Santarcangelo coinvolgerà tantissime realtà del territorio che ogni anno danno vita a una grande festa collettiva. Una festa sempre molto attesa dalle famiglie della nostra città così come da quelle dei comuni vicini".