Un defibrillatore per il Parco Pironi

Il Parco Pironi è un punto di riferimento per Bellaria Cagnona, sia per i residenti che - durante l’estate - per i turisti e famiglie, che a migliaia si riversano su giostrine, gonfiabili e pista con macchinine per i bambini, e di sera apprezzano l’intrattenimento con musica dal vivo e balli di gruppo. Non mancano le strutture sportive: ci sono campi di calcetto, padel e basket. E per aumentare sicurezza e servizi è stato posizionato nell’area parco un defibrillatore, munito di sistema di geolocalizzazione, grazie alla collaborazione tra Farmacia Nuova Cagnona e Centro sportivo Pironi, gestito da Emanuele Gori.