Un libro sulle gesta del partigiano Melotti

Un libro per ricordare ‘Uragano’, il comandante partigiano Fermo Melotti. Oggi alle 20,45 al Palazzo del Turismo di Riccione, nella sala al piano terra, il Partito democratico, Anpi e Coraggiosa ricordano Fermo Melotti, medaglia d’oro alla Resistenza e la lotta partigiana. La serata cade in occasione del primo anniversario della scomparsa della figlia Ilva. Il libro racconta la storia del comandante attraverso una pubblicazione che si basa sui diari che Ilva ha custodito per tanto tempo. La pubblicazione del diario di Uragano era il sogno di Ilva. Lo hanno realizzato per lei il marito Tiziano Solfrini e le figlie Valentina e Silvia.