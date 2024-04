Un luogo di aggregazione nel parco della pace. Apre la ‘bottega’: ospiterà corsi e laboratori

Con un momento di festa c’è stata l’inaugurazione della Bottega del parco, il nuovo punto di aggregazione e inclusivo che ha ufficialmente aperto i battenti nei locali, appena rinnovati, dell’ex bar all’interno del Parco della pace. "Questo luogo ha un grande valore sociale – hanno sottolineato la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – Un progetto che è frutto della volontà e dell’incontro di più amministrazioni, associazioni e cittadini. È il segno tangibile e concreto dell’essere una comunità coesa. E un luogo come questo è prezioso per il percorso di crescita e aggregazione di giovani, anche vulnerabili, e di aiuto e sostegno per le famiglie". Presenti anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca di San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli e Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca, che ha contribuito alla realizzazione dello spazio aggregativo. Tre sono le cooperative coinvolte nella gestione della Bottega del Parco: Il Millepiedi, Il Maestrale e Ca’ Santino. La Bottega del parco resterà aperta dal lunedì al venerdì con corsi, laboratori e aiuto compiti.