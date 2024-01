Un mare di cantieri a Cattolica. Ecco la mappa di tutti gli interventi

La Regina annuncia come verrà impiegato l’extra gettito dell’imposta di soggiorno pari a 230mila euro annuo, per i prossimi tre anni, e conferma che sarà destinato per investimenti di manutenzione di aree turistiche per un totale dunque di 700.000 euro nei prossimi tre anni.

Le opere pubbliche in fase di realizzazione o progettazione nei prossimi tre anni sono comunque diverse: le vie delle Regioni, la realizzazione della nuova scuola Repubblica (con fondi Pnrr), la manutenzione del cimitero col secondo stralcio di lavori, il nuovo Palazzetto dello sport in zona stadio, il restyling di piazza della Repubblica, via Dante quinto stralcio, il rimboschimento del verde urbano e delle aree cittadine, la ristrutturazione della Rsa (con fondi Pnrr), il miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola Carpignola (Pnrr), project financing per l’efficientamento energetico del calore, pubblica illuminazione e creazione comunità energetiche rinnovabili, i lavori di ristrutturazione del bar al Parco della Pace, l’efficientamento energetico del Teatro della Regina (Pnrr), la riqualificazione dell’ex Lavatoio, la riqualificazione del Porto e della darsena Pescatori, il project financing per la riqualificazione piscina, la manutenzione straordinaria di piazza Mercato, di via Bastioni in particolare e piazzetta delle Erbe, Giardini De Amicis e vasca di prima pioggia, il nuovo centro di raccolta rifiuti, la stazione dei treni.

"Capodanno è tempo di bilanci e di programmazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – ed è importante fare il punto della situazione. Abbiamo chiuso il 2023 portando a termine molti lavori e per il 2024 abbiamo diversi cantieri in pieno fermento e tutti strategici per Cattolica, dai Giardini De Amicis dove stiamo realizzando la vasca di prima pioggia, al Palazzetto dello Sport, alla nuova scuola Repubblica, alla riqualificazione della stazione ferroviaria, via del Porto e tanti altri". Tra i lavori terminati nel 2023 da segnalare, invece, i marciapiedi in via Verdi, via del Turismo, via Ferrara, via Garibaldi, via Beethoven, il dragaggio del Porto e della foce del Ventena, lo spostamento della Guardia medica, il lungomare Rasi Spinelli, il ponte di via Irma Bandiera (in foto con le amministrazioni comunali di Cattolica e Gabicce), il trasloco della scuola Repubblica con i lavori complementari, la manutenzione cimitero primo stralcio, il lungomare di Ponente.

Luca Pizzagalli