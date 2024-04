Un nuovo porto canale, ecco il progetto

La città che cambia. Nel fascicolo Vivere Riccione in edicola con il Resto del Carlino nella giornata di sabato, presenteremo come sta cambiando l’area portuale della città.

Da mesi sono in corso i lavori nel tratto di viale Bellini compreso tra i ponti di viale D’Annunzio e viale Dante. Un cantiere che dovrà consegnare un porto canale fruibile da riccionesi e turisti come non è mia stato prima.

L’attesa sta per terminare. Nelle prossime settimane operai e mezzi lasceranno viale Bellini e la banchina a visitatori e imbarcazioni. Presenteremo il momento dell’inaugurazione e i lavori che seguiranno per dare alla città un nuovo ‘salotto’. Marmo di Carrara, finiture di pregio, alberi e centinaia di arbusti per trasformare un luogo in cui prima si cercava parcheggio, in un boulevard ciclopedonale. Presenteremo dettagli e curiosità su ciò che verrà e sui lavori che dall’autunno interesseranno la sponda opposta, quella di via Parini, dove scompariranno le biciclette lasciando posto a più verde e arredi in linea con quanto si sta facendo lungo via Bellini.