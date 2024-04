Un podcast per indagare la "Rimini criminale". La prima puntata è dedicata al delitto Mannina

Da un’idea di Davide Cardone e dell’avvocato Davide Grassi (nella foto) nasce un nuovo podcast dedicato ai casi di cronaca più efferati. Il podcast si chiamerà Crimini@, Viaggio nell’Italia criminale, questa prima stagione sarà dedicata ai casi risolti a Rimini ma toccherà poi anche quelli avvenuti in altre città. "Tutti i casi trattati – spiegano gli autori del progetto – non saranno solo una rilettura del materiale già pubblicato, ma una ricostruzione che parte da risultati di indagine e da atti processuali, anche con interviste ai testimoni dell’epoca".

Nella prima puntata, in uscita oggi alle 8.30, il podcast racconterà Il caso Mannina. Un duplice omicidio che ha fatto molto scalpore, tanto da avere spazio in prima serata su Chi l’ha visto? nel 2014. Incredibili circostanze di cui pochi, ancor oggi, sanno ricostruire un quadro completo. In questa prima puntata la voce narrante sarà proprio quella di Davide Cardone, che ospiterà le memorie di Andrea Rossini (giornalista Rai), dell’avvocato Alessandro Buzzoni, legale della famiglia di Silvio Mannina, costituitasi parte civile nel processo, e ancora dell’avvocato Massimiliano Orrù difensore di Sadik Dine e Dritan Demiraj e, infine, di Davide Grassi, in questa puntata nel ruolo di esperto del Kanun (è il codice consuetudinario albanese).

Una storia ‘nera’ degna di un film, quella che vede protagonista il pasticciere albanese Demiraj, l’autore di due efferati delitti: quello della sua ex compagna, Lidia Nusdorfi, massacrata a coltellate alla stazione di Mozzate (Como), e poi del fidanzato della donna, Silvio Mannina, prima brutalmente torturato e poi gettato in una palude. Tutto per una vendetta legata a un tradimento. Le prossime puntate vedranno anche la partecipazione come voce narrante dell’avvocato Davide Grassi.