Un posto alla Gattopardo per la gestione dei clienti

L’impresa Gattopardo con sede a Misano sta cercando un impiegato da inserire nei propri uffici per lo svolgimento delle pratiche quotidiane, accoglienza e front office, gestione dei profili social, tenuta contatti con clienti e fornitori. Al candidato si richiede diploma e/o laurea, una buona conoscenza della lingua inglese parlata, scritta e letta a un livello B2, la conoscenza nell’utilizzo del pc e del pacchetto Office, possesso di patente B auto propria. Si offre un contratto a tempo determinato e a tempo pieno con orario dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Annuncio rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.