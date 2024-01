Un premio internazionale per Fabio Righi

Il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi riceve a Roma il Premio internazionale ‘Salvator Mundi’. Il premio istituito dall’ente It.Difesa rappresenta un riconoscimento di eccellenza nei più svariati ambiti ed è stato negli anni scorsi conferito anche a Giorgia Meloni. Il Segretario Righi, prima di ricevere il premio, è intervenuto con uno speech nel quale ha sottolineato come impresa ed economia necessitino di essere umanizzate per raggiungere risultati sempre più importanti. "Per la straordinaria leadership – le motivazioni – nel condurre il Paese verso un notevole sviluppo economico e sociale dimostrando la capacità di implementare politiche innovative e sostenibili. Le sue doti, umane e politiche, unite ai valori etici e di trasparenza, di equità e responsabilità con cui governa, sono elementi chiave per l’instaurarsi di una società più inclusiva. Il suo impegno nel perseguire la pace attraverso il progresso economico e sociale lo eleva ad esempio da seguire. Con coerenza, professionalità contribuisce a dare continuità alla storia di San Marino, fondata su principi di libertà, indipendenza, neutralità".