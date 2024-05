Un taglio al costo delle mense a scuola

Un tesoretto investito dal Comune per abbattere il costo delle mense scolastiche. Il fondo è di 80mila euro. Quella delle mense è una realtà che nel comune riminese vede ogni giorni sfornati 3.900 pasti nelle mense delle scuole d’infanzia comunali e statali (fascia 0-6 anni). Se si aggiungono le scuole primarie statali, il numero degli iscritti al servizio di mensa scolastica supera abbondantemente i 5mila iscritti, di cui più di 4mila usufruiscono di riduzioni della tariffa. Grazie ad un contributo regionale il Comune investirà ulteriori 80mila euro nell’abbattimento delle tariffe per la mensa delle scuole d’infanzia e nelle primarie statali. L’abbattimento verrà concesso ai residenti, e titolari di retta agevolata con Isee inferiore ad 35mila euro. La riduzione andrà da una cifra minima, per chi consuma un pasto a settimana, ad una massima per chi utilizza la mensa tutta la settimana.