Un viaggio nella storia del Titano

Un viaggio nella storia quello che si terrà mercoledì alle 18.30 al Grand Hotel di San Marino, con la lectio magistralis Ex universis Europe partibus: viaggio alle origini di San Marino attraverso un antico manoscritto, che mostrerà come già più di mille anni addietro, il Santo Marino gettava le basi per una comunità civile e religiosa basata su valori attualissimi di pace, rispetto e giustizia. Una lunga e minuziosa ricerca curata da Meris Monti, presidente della Commissione nazionale Unesco, e Maria Giovanna Fadiga, filologa e ambasciatrice d’Italia a San Marino, "che hanno toccato vari ambiti – spiegano dal Soroptimist Club San Marino, organizzatore dell’evento – da quello storico a quello paleografico per far emergere un documento che costituisce un essenziale riferimento per l’esistenza stessa di San Marino, che tuttora conta gli anni nel proprio calendario a partire dalla Fondazione ad opera del Santo stesso, 301 d.c.". Le due studiose hanno collaborato alla stesura del documento elaborato dai rappresentanti delle Commissioni Unesco di Italia, San Marino e Croazia e presentato alla Commissione generale di Parigi per la candidatura di iscrizione al registro Ubesco Memory of the world.