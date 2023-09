Una cena in piazza per aiutare gli alluvionati

"Santarcangelo c’è": la borgata clementina si unisce nuovamente per fornire un aiuto concreto in favore degli alluvionati in Romagna. Una cena di beneficenza, come quella che era stata organizzata per supportare i comuni terremotati di Emilia e centro Italia. L’evento straordinario è previsto la sera del 12 settembre in piazza Ganganelli con rendez-vous alle ore 19. Si inizia con una cena importante. In cucina si alterneranno ben dieci chef, fra cui Massimiliano Mussoni (La Sangiovesa) e Cristian Pratelli (Summertrade). I tavoli vanteranno invece un menù ricco, a cui hanno contribuito aziende agricole, panetterie, alimentari e gelaterie, ma anche bar, ristoranti e altre imprese locali. La serata è organizzata dal comune di Santarcangelo, Consulta del Volontariato, Summertrade, Pro Loco, Città Viva e Brigata del Diavolo. A partire dalle 21,30, prevista anche tanta musica, sempre in piazza Ganganelli. Agli strumenti il gruppo di Sorrivoli, città colpita duramente dal maltempo lo scorso maggio. Note di allegria in salsa punk-rock e folk anche con i ‘Lennon Kelly’. Molta attenzione è dedicata alla solidarietà e alla beneficienza. Importante, infatti, la quota partecipativa di 50 euro. L’importo è da versare sul conto corrente dedicato, indicando la causale ‘Santarcangelo c’è’. Insomma, "ancora una volta Santarcangelo si unisce e si mobilita per una causa benefica – spiega la sindaca Alice Parma – Quella che si è messa in moto è una macchina della solidarietà. È un senso di comunità, quello che è emerso con particolare forza in questa occasione e che è stato alimentato dal grande lavoro di Pro loco e Città Viva e dei loro presidenti Filiberto Baccolini e Alex Bertozzi". Chiunque voglia partecipare può contattare la Pro Loco: 0541624.270, [email protected].