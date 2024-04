Una giornata con i giovani ciclisti

Torna a Riccione la Giornata del ciclismo giovanile, giunta quest’anno alla quinta edizione. Domenica sulle strade della Perla Verde 500 atleti parteciperanno alla competizione organizzata da Asd Gs Eurobike e Asd Bicifestival, in collaborazione con la Federazione ciclistica italiana e con il Patrocinio del Comune di Riccione. Il percorso si sviluppa sulle strade cittadine, con partenza da viale Torino nella zona del Romagna Family Village, Club del Sole, e prosegue sui viali San Gallo, Marsala, Enna, Limentani e Giovanni da Verazzano, per ritornare su viale Torino, dove è previsto anche l’arrivo, in un circuito che viene ripetuto più volte a seconda delle categorie partecipanti. Il circuito di gara sarà chiuso al traffico a partire dalle 7. Le competizioni si svolgeranno al mattino e al pomeriggio, dalle 9 alle 16,30, con l’apertura delle strade tra le 13 e le 13,30.